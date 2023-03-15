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وزير الاستثمار: لدينا فرص مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال (فيديو)

وزير الاستثمار: لدينا فرص مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال (فيديو)

وزير الاستثمار: لدينا فرص مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال (فيديو)
٠١:٢١:٢٧ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن المملكة لديها فرص استثمارية كبيرة لاستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الدول.

وأضاف في كلمته بمؤتمر “القطاع المالي الدولي”، أن المجتمع الدولي عليه أن يكون على وعي بالفرص السانحة اليوم، مؤكدًا أن هناك مؤتمرات منها مبادرة الاستثمار التي تركز على الفرص الاستثمارية المهمة كما أن المملكة تواصل النهوض والازدهار .

وأشار إلى أن الحديث في هذا المؤتمر يسمح  باستقطاب رأس المال وزيادة الاستثمارات في المملكة.

تفاصيل المؤتمر

وانطلق، اليوم، في الرياض مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية، حيث يشهد إطلاق منصات ومبادرات بحثية، إضافة إلى عقد اتفاقيات وشراكات.

وقال زياد اليوسف، وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي، رئيس اللجنة الفنية، عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، إن المؤتمر يجمع نخبة المشرعين والخبراء العالميين، لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية المبتكرة في القطاع المالي المصرفي وقطاع التأمين.

وأضاف اليوسف أن المؤتمر الذي تنعقد أعماله يومي 15 و16 مارس الجاري في الرياض يستشرف آفاق الاستثمار والفرص الممكنة للمستثمرين في القطاع، وتوجهات الجهات التشريعية، فيما يخص مستهدفات تطوير القطاع المالي.

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الكلمات الدلالية:
الاستثمار السعودية المملكة وزير الاستثمار

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