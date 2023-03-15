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عاجل.. “أرامكو” تُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
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عاجل.. “أرامكو” تُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

عاجل.. “أرامكو” تُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

عاجل.. “أرامكو” تُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
٠١:٠٢:٣٣ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف المواطنين، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1 – رستابوت.

2 – كبير أمناء المتجر.

3 – عامل الحفر.

4 – مشغل الراديو.

5 – أمين مخزن أول.

6 – فني الكتروني أول.

7 – مشرف صيانة.

8 – كبير مهندسي البارجة.

9 – مهندس بحري.

10 – المدير الفني.

11 – والمزيد …

طريقة التقديم

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مارس 2023م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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