كم يستغرق وقت التحقق من الحساب البنكي؟ حساب المواطن يُجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه بشأن وقت التحقق من الحساب البنكي فإنه في حال تم تغيير الأيبان البنكي للمستفيد سيتم التحقق منه وإعلام المستفيد.

بيان التحقق من الحساب البنكي

وأكد أنه في حال تم تغيير الأيبان البنكي للمستفيد سيتم التحقق منه، وفي حال تم التحقق ستصل للمستفيد رسالة نصية.

حساب المواطن يُعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض

كما أعلن البرنامج بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس الماضي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم استقبال طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (اضغط هنا).

الدفعة 64 من حساب المواطن

وأودع “حساب المواطن”، مبالغ الدعم للدفعة 64 في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 من مارس، حيث جرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ماذا تعرف عن حساب المواطن؟

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.