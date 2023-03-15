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تحذير عاجل للأمهات من وزارة التجارة بشأن الآلاف من هذه الغسالات
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تحذير عاجل للأمهات من وزارة التجارة بشأن الآلاف من هذه الغسالات

تحذير عاجل للأمهات من وزارة التجارة بشأن الآلاف من هذه الغسالات

تحذير عاجل للأمهات من وزارة التجارة بشأن الآلاف من هذه الغسالات
٠٢:٠٣:١٦ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التجارة تحذيرًا عاجلًا، مؤكدة أنها قررت استدعاء 12.044 غسالة من نوع “HITACHI”، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية في المملكة لكفاءة الطاقة.

التجارة تسحب الغسالات وتسترد مبلغ الشراء نقدًا

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تم استدعاء هذه الغسالات والتحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركات لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالات المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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ضبط مليوني منتج إنارة غير مطابق للمواصفات

وفي وقت سابق، أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الرياض وجدة.

حيث جرى ضبط أكثر من مليوني منتج إنارة غير مطابق للمواصفات ويحمل بطاقة مزورة لكفاءة الطاقة.

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السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال

وأشارت الوزارة إلى أنها تؤكد على عدم التهاون في ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا.

إضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم، ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

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وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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أخبار السعودية استدعاء غسالات التجارة المواصفات القياسية تحذير عاجل سحب غسالات

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