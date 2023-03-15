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“اللهم أغث قلوبنا ببرد عفوك”.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (فيديو)

“اللهم أغث قلوبنا ببرد عفوك”.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (فيديو)

“اللهم أغث قلوبنا ببرد عفوك”.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (فيديو)
١٢:٤٧:٥١ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهد الحرم المكي في مكة المكرمة، سقوط الأمطار، وسط أداء المعتمرين لمناسكهم والطواف حول الكعبة وهم يتوجهون بالدعاء رافعين أكف الضراعة إلى الله مبتهجين بأمطار الخير والبركة التي شهدها الحرم المكي الشريف، اليوم الأربعاء.

ونشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “تويتر” يوثق لحظة هطول الأمطار في صحن الكعبة المشرفة.

أمطار من خفيفة إلى متوسطة

وهطلت صباح اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَ بنفعها أرجاء البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن في تقريره عن حالة الطقس لليوم الأربعاء – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة في عدد من مناطق المملكة، ومن بينها مكة المكرمة.

جاهزية تامة

ورفعت هيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة الجاهزية القصوى، تزامنًا مع تحذير المركز الوطني للأرصاد من الأمطار.

وأكد مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ98 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.

ووجه “بلجون” مناشدة للمواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث التقلبات الجوية.

ونصحهم بالالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة.

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