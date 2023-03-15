“السجون” تعلن نتائج القبول برتبة “وكيل رقيب” بمختلف مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للسجون، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول برتبة “وكيل رقيب” بمختلف مناطق المملكة.

ونشرت المديرية نتائج القبول المبدئي على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون (رجال) على رتبة (وكيل رقيب) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة عبر أبشر للتوظيف.

طريقة الاستعلام عبر موقع أبشر للتوظيف

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الوظيفة المعلن عنها

الرتب

– وكيل رقيب.

الشروط الخاصة

– حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص: (محاسبة – إحصاء – هندسة شبكات – إدارة مالية – أمن المعلومات – مصمم موشن جرافيكس – برمجيات حاسب آلي – إعلام صناعة محتوى الإعلام الرقمي).

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شروط التقديم

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– يتصف المتقدم بحسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.