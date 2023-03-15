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الآن.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شرق جدة وجنوب مكة
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الآن.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شرق جدة وجنوب مكة

الآن.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شرق جدة وجنوب مكة

الآن.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شرق جدة وجنوب مكة
١٢:٢٤:٣٨ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، تساقطت صباح اليوم كميات غزيرة من الأمطار على محافظة جدة ومدن مختلفة من منطقة مكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة ومكة المكرمة لأمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والشعاب مع انخفاض درجات الحرارة.

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أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

زخات من البرد وتكوّن الضباب

 وأوضح أن الحالة المتوقعة يصاحبها زخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

وأضاف أن ذلك يكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، وأنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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ضرورة اتباع هذه التعليمات وقت حدوث السيول

كما أصدر المركز تحذيرًا من مخاطر اقتحام السيول، مؤكدًا أن اقتحام السيول يعرض حياة الكثيرين للمخاطر.

وأكد أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة من هطول أمطار فإنه يوجه بالتقييد بالإرشادات والتعليمات أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق.

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