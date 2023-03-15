كيف تستفيد المملكة من أحداث بنك “سيليكون فالي” الأمريكي؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)

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قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن أحداث بنك “سيليكون فالي” تقدم دروسًا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.

وأوضح – في كلمته ضمن فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي – أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع.

أسرع أسواق المال

وأضاف أن المملكة أصبحت ضمن أسرع أسواق المال نموًا على مستوى العالم.

كما ارتفعت أصول القطاع المصرفي 37% منذ 2019 لتبلغ 3.6 تريليون ريال بنهاية 2022″.

وأشار إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار.

والإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار رافد مهم للنجاحات التي حققتها المملكة باعتبارها شريكاً موثوقًا للمستثمرين.

تفاصيل المؤتمر

وانطلق، اليوم، في الرياض مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية، حيث يشهد إطلاق منصات ومبادرات بحثية، إضافة إلى عقد اتفاقيات وشراكات.

وقال زياد اليوسف، وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي، رئيس اللجنة الفنية، عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، إن المؤتمر يجمع نخبة المشرعين والخبراء العالميين، لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية المبتكرة في القطاع المالي المصرفي وقطاع التأمين.

وأضاف اليوسف أن المؤتمر الذي تنعقد أعماله يومي 15 و16 مارس الجاري في الرياض يستشرف آفاق الاستثمار والفرص الممكنة للمستثمرين في القطاع، وتوجهات الجهات التشريعية، فيما يخص مستهدفات تطوير القطاع المالي.

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