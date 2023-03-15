تسجيل نادر لـ العثيمين: هذا هو علاج الحزى “الإكزيما” من القرآن

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في تسجيل نادر، كشف العلامة فضيلة الشيخ محمد صال بن عثيمين، رحمه الله تعالى، علاج الإكزيما أو الحزى بالقرآن الكريم.

علاج عظيم الفائدة في كتاب الله

وأوضح خلال المقطع التسجيلى، أنه يؤكد وجود علاج عظيم الفائدة في كتاب الله لـ الحزى أو الإكزيما وهي عبارة عن قروح جلدية تظهر لدى بعض الناس وتسبب لهم متاعب صحية.

اكتب هذه الآية على موضع الإصابة

وأضاف أن لعلاج الإكزيما بالقرآن الكريم، فإنه يكتب عليها قول الله تعالى:” فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت”، مؤكدًا أنه إذا كتب الشخص، كلام الله على الإكزيما مرة أو مرتين، زالت وانتهت تمامًا بإذن الله عز وجل.

وأشار إلى أن المريض لو وضع على الإكزيما كل أدوية الأرض ما نفعت وما شُفيت، مؤكدًا أن الحزى يزول نهائيًا بعلاجه بكتاب الله تعالى.

ورغم ما تسببه الإكزيما من إزعاج وعدوى، إلا أن يمكن أيضًا علاجها بالوصفات المنزلية، بالأعشاب كتناول الكركم مثلًا، والدهان المستمر بزيت شجرة الشاي، مع التهوية والبعد عن الماء، والتنشيف الكافي.

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