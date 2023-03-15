أكثر من 34 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن (مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية)، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، من حملة مختلف المؤهلات في عدد من التخصصات.

فيما يلي المسميات الوظيفية

1- مهندس الأجهزة المدمجة.

(Embedded Hardware Engineer)

2- مهندس برمجيات.

(Software Engineer)

3- فني.

(Composite Technician)

4- مهندس نظم صناعية.

(Industrial & Systems Engineer)

5- مهندس إنتاج.

(Production Engineer)

6- فني إنتاج.

(ProductionTechnician)

7- مهندس CAM.

(CAM Engineer)

8- مهندس أنظمة مدمجة.

(Embedded system Engineer)

9- مهندس إلكترونيات.

(Electronics Engineer)

10- مهندس ميكانيكي.

(Mechanical Engineer)

11- أخصائي مواد.

(Experienced Material Specialist)

12- فني إلكترونيات.

(Electronics Technician)

13- مهندس إلكترونيات تناظري.

(Analog Elecronics Engineer)

14- فني ميكانيكي.

(Mechanical Technician)

15- مهندس ميكانيكي.

(Mechanical Engineer)

16- مهندس الاتصالات Waveform Design.

(Waveform Design Communications Engineer)

17- مهندس اتصالات Datalink.

(Datalink Communications Engineer)

18- مهندس أنظمة التحكم.

(Control Systems Engineer)

19- مهندس تحكم ومحاكاة.

(Senior Control and Simulation Engineer)

20- مهندس أنظمة مدمجة.

(Embedded Systems Engineer)

21- مهندس برمجيات أول.

(Senior Software Engineer)

22- فني أول إلكترونيات الطيران.

(Senior Avionics Technician)

23- مهندس تكامل واختبار إلكترونيات الطيران.

(Senior Avionics Integration and Testing Engineer)

24- مهندس تصميم إنشائي.

(Structural Design Engineer)

25- أخصائي المشتريات.

(Procurement Specialist)

26- مشرف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

(Artificial Intelligence and Machine Learning Supervisor)

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التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للمركز:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

عن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وفقاً للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وله في سبيل تحقيق أغراضه القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

1. القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالصناعات الدفاعية والأمنية فيما يخدم مصالح المملكة والمحافظة عليها.

2. إجراء الدراسات والاستشارات العلمية المتخصصة.

3. الإسهام في رفع أداء الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة وتطويرها.

4. إنجاز البحوث التطبيقية والتطويرية لدعم القدرات الفنية وتقديم الحلول.

5. متابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ودراسة تأثيرها.

6. توسعة قدرة القطاعات الصناعية المنتجة في المملكة لتطوير الابتكار التقني للمنتجات والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن.

7. بناء قاعدة المعارف والخبرات في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية.

8. الإسهام في الإشراف على برامج نقل التقنية المرتبطة بعقود شراء المعدات والأسلحة.

9. إنشاء المرافق والمعامل المتقدمة وتنمية القدرات لأداء الاختبارات الفنية وتقويم أداء المعدات.

10. التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها، للقيام بأنشطة مشتركة وتبادل المعلومات والخبرة معها.

11. إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية المختصة وتنفيذها.

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