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عاجل.. “حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 64

عاجل.. “حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 64

عاجل.. “حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 64
١٢:٠٢:٥٩ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن “حساب المواطن” بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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كيفية تقديم اعتراض على الدفعة 64

1- الدخول على موقع حساب المواطن.

2- تسجيل الدخول وكلمة المرور لحسابك الشخصي.

3- تسجيل الاعتراض وذكر السبب.

4-اضغط على أيقونة حفظ.

الدفعة 64 من حساب المواطن

وأودع “حساب المواطن”، مبالغ الدعم للدفعة 64 في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 من مارس.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وسبق أن نوه “حساب الموطن” بأن ظهور عبارة “الموافقة على الاعتراض”، “يعني ذلك بأنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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