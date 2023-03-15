“الغذاء والدواء” تمنع دخول 12 طنًا من الفقع

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رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء إدخال 5044 صندوقًا من الكمأ (الفقع) يزن 12 ألف و238 كيلوجرامًا، وردت عبر منفذ الحديثة خلال شهر.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة رفضت دخول عدد من إرساليات الكمأ إلى المملكة، تبين عليها وجود نمو فطري وتعفن منتشر، كما حررت مخالفة على المستوردين، وذلك لتداولهم منتجًا غذائيًا ملوثًا.

وأكدت أنها تقوم أيضًا بإجراء التحاليل المخبرية للمبيدات والمعادن والإشعاعات والتحاليل اللازمة المعتادة في مثل هذه الحالة.

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مفتشو الغذاء والدواء

ويعمل مفتشو “الغذاء والدواء” “في المنافذ البرية والبحرية والجوية على معاينة الإرساليات وتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرساليات، والتأكد من دقتها ومطابقتها للواقع الفعلي للإرسالية.

كما يقومون بإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ووجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية.

إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.

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هيئة الغذاء والدواء تنصح باستخدام “الفقع” خلال 10 أيام من استخراجه

تناول الفقع خلال 10 أيام

ونصحت “الغذاء والدواء” باستهلاك الكمأ خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه فترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظًا على قوامه ونكهته، إضافةً إلى إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري، وتجفيفه.