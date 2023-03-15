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تنبيه مهم من الموارد البشرية حول شروط الحصول على حافز الاستدامة
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تنبيه مهم من الموارد البشرية حول شروط الحصول على حافز الاستدامة

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول شروط الحصول على حافز الاستدامة

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول شروط الحصول على حافز الاستدامة
١١:٠٤:١٦ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن شروط الاستفادة من حافز الاستدامة.

شرطان للاستفادة من الحافز

وقال الحساب إن هناك شرطين للاستفادة من حافز الاستدامة وهما:

1- أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد.

2- أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين.

في وقت سابق، دشن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي البوابة الإلكترونية للوزارة بحلتها الجديدة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين ووكيل الوزارة لتجربة العميل الأستاذ رائد الجرباء.

وتم تطوير بوابة رقمية موحدة وشاملة بأحدث التقنيات بهدف خلق قناة تواصل فعالة مع المجتمع بكل قطاعاته.

الخدمات الذاتية

كما تم توفير الخدمات الذاتية وتخصيص التجربة لأصحاب الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، لتلبية جميع الاحتياجات بما يتواءم مع مختلف الفئات العمرية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهدفت الوزارة من خلال تلك التطويرات تجربة ميسرة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتعزيز الشفافية ومبدأ التشاركية والتحاور في اتخاذ القرار.

إنطلاقة جديدة 

وأشار الغامدي” إلى أن “البوابة الإلكترونية الجديدة ما هي إلا انطلاقة جديدة تعكس ما تقدمه الوزارة من خدمات مميزة حيث ستدعم البوابة التمكين والأفكار الإبداعية والتطوير المشترك للخدمات والإسهام في تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية.

الجدير بالذكر أن تطوير البوابة الإلكترونية يأتي ضمن رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو تحقيق التميز الرقمي والارتقاء بتجربة المستفيدين.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الموارد البشرية حافز الاستدامة

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