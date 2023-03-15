مع تزايد الضحايا.. تحرك من دولة خليجية ضد “الأموال المقرصنة”

تواصل – وكالات:

رصدت البنوك الكويتية مؤخرًا تزايد تكرار الشكاوى من قرصنة الحسابات عبر رسائل الروابط “اللينكات”، والاستيلاء على مبالغ تتراوح بين 200 إلى 2000 دينار.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الراي” الكويتية، يعمل “الهاكر” على اختراق أجهزة الهواتف، ومن ثم يقوم بإرسال رسائل لقائمة الاتصال، يطلب خلالها تحويل مبلغ مالي محدّد القيمة مبررًا ذلك بـ “ظروف خاصة”، وتفاديًا لمخاطر التعرض لشك الضحية يكون تحويل مبلغ “اللينك” إلى حساب مصرفي داخلي.

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وأوضحت أنه من باب التدافع العاطفي والإنساني، خصوصًا بين الأصدقاء والأهل، يسارع البعض إلى تحويل مبلغ “اللينك” إلى حساب العميل المسيطر عليه دون علمه، وباعتبار أن المبالغ المُحوّلة ستكون إلى بنك محلي وليس خارجيًا يحاول “الهاكر” الاستيلاء على رمز التحقق، ومن ثم إعادة إرسال المبالغ المحوّلة للضحية إلى حسابه خارج الكويت.

تجميد أي مبالغ محولة عبر اللينكات

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن البنوك تدرس مقترحًا ضمن جهود حمائية أوسع يدعو لاستحداث إجراء جديد يُلزم بتجميد أي مبالغ محولة عبر “اللينكات” إلى حساب العميل المستفيد نظريًا، وتحديدًا إذا أبلغه البنك المُحوّل منه أن الحساب مُقرصن، ويتعيّن حظره حتى إشعار آخر.

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ووفقًا للمصدر ذاته، تراهن البنوك بهذه الخطوة على الحد من خسائر عمليات الاحتيال وتحديدًا تحويل المبالغ إلى الخارج، ففي ظل تنامي فرص سرعة اكتشاف العميل لتعرضه للقرصنة، والإبلاغ عن الواقعة مباشرة أو عبر أصدقائه الذين تعرضوا للاحتيال، تعطي مساحة مصرفية أوسع لتتبع حركة الأموال والطلب من البنك المتلقي تجميد المبالغ المستولى عليها إلى حين التحقق من صحة البلاغ.

وأكدت المصادر أن تجميد الأموال بين البنوك يتطلب موافقة بنك الكويت المركزي.