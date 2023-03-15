اليوم.. قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيًا خلال مداهمات في الضفة الغربية

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 21 فلسطينيًا، خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت عمليات اقتحام واسعة في قرى الخليل، ورام الله، وجنين، ونابلس، واعتقلت 21 فلسطينيًا، وذلك في إطار الاعتقالات المستمرة، التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية.

حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية

في السياق ذاته، يواصل الأسرى منذ شهر داخل سجون الاحتلال خطواتهم النضالية، وصولاً للإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان، وذلك رفضاً لقرارات الوزير المتطرف بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، والتي كفلتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

الجامعة العربية تدين مشروع المستوطنات

فيما أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الكنيست على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة الأحادية الجانب التي نَفّذَتها حكومة الاحتلال عام 2005م.

وأكدت أن مشروع القانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات هي “غانيم”، و”كاديم”، و”حوميش”، و”سانور”، التي تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم.

توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

وحملت الجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة وتداعياتها، مطالبة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح تغول وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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