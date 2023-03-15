“الإحصاء”: ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 3.0% في فبراير الماضي

وأكدت أن باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات سجل ارتفاعاً بنسبة %6.3، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 19.5%، وأسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 11.1%.

مؤشر الإنتاج الصناعي

وقبل أيام، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يناير 2023، حيث أظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.8 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

وأوضحت الهيئة أن سبب الارتفاع هو ما يلي:

1- نشاط التعدين واستغلال المحاجر

2- نشاط الصناعة التحويلية.

وأظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير عام 2023م بنسبة 3 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يناير2022م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضا بنسبة3.4%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.