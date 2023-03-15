“الدفاع المدني” يدعو لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول والأمطار

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية للدفاع المدني، أنها تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول وتساقط الأمطار الغزيرة.

وأوضحت أن التحذير يأتي مع استمرار التوقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

ضرورة الابتعاد عن الأماكن الخطرة وإتباع الإرشادات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول، ومن أبرزها:

1 – عدم الاقتراب من تجمعات المياه.

2 – لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

3 – أتباع المسارات والطرق الرئيسية والمستخدمة قدر الإمكان.

4 – عدم تجاوز مجاري السيول أنه يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

5 – قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

6 – ضرورة عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

كما حذرت المديرية من فرصة تساقط أمطار غزيرة بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة جريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار وسيول تستمر حتى غد الخميس

في الوقت نفسه، حذر مركز الأرصاد من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول تستمر حتى يوم غد الخميس على معظم الأنحاء.

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