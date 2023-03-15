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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 211 ريالاً
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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 211 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 211 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 211 ريالاً
١٠:٣٨:٢١ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 15 من مارس داخل المملكة بشكل طفيف، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 229.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.60 ريال.

عيار 21 يسجل 201.03 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.03 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 172.31 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.02 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 114.87 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7145 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1608 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 229.744 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 229.92 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.76 ريال.

عيار 21 يسجل 201.18 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 172.44 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.12 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 114.96 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7150 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1609 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 229,915 ريال.

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