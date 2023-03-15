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بعد مقاومته.. كيف تسبب لص في إصابة امرأة بالشلل
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بعد مقاومته.. كيف تسبب لص في إصابة امرأة بالشلل

بعد مقاومته.. كيف تسبب لص في إصابة امرأة بالشلل

بعد مقاومته.. كيف تسبب لص في إصابة امرأة بالشلل
٠٩:٥٠:٤٣ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعرضت امراة فيتنامية لهجوم لص أرعن عليها أثناء سحبها لمبلغ من المال من الصراف الآلي، مما تسبب في إصابتها بالشلل.

وقع الهجوم أثناء قيام نونج تروونج (44 عامًا) داخل مركز تسوق بمنطقة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

جاء ذلك عندما قامت بسحب مبلغ من المال من حسابها المصرفي، حيث تبعها اللص حتى مركز التسوق، وقام بمهاجمتها. وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية”.

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توثيق الهجوم

ووثقت كاميرات المراقبة عملية الهجوم، حيث ظهر اللص وهو يمسك بالمرأة، ويحاول انتزاع المظروف الذي يحتوى على المال.

وعندما وجد مقاومة من نونج، أقدم على حملها، وضربها بقوة على الأرض، ليفرّ لاحقًا بالمال الذي سرقه.

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وأفادت شبكة “فوكس نيوز” بأن المراة تعرضت على إثر ذلك للشلل نتيجة لتلف أصاب العمود الفقري خلال الهجوم.

يذكر أن اللص الذي لم تقبض عليه السلطات بعد، تمكن من سرقة 4300 دولار، كانت قد ادخرتها المجني عليها لزيارة عائلتها المقيمة في فيتنام.

ديلور جيه سانشيز كريسبو

الكلمات الدلالية:
امراة فيتنامية تكساس سرقة مال لص مركز تسوق هيوستن

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