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احتجاجات إيران.. المتظاهرون يحرقون الأوشحة وصور خميني وخامنئي
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احتجاجات إيران.. المتظاهرون يحرقون الأوشحة وصور خميني وخامنئي

احتجاجات إيران.. المتظاهرون يحرقون الأوشحة وصور خميني وخامنئي

احتجاجات إيران.. المتظاهرون يحرقون الأوشحة وصور خميني وخامنئي
٠٩:٣٢:٤٥ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

احتفالًا بالأربعاء الأخير من العام الشمسي الإيراني، تظاهر المئات من الإيرانيين في مناطق مختلفة مشعلين النار في صور خميني وخامنئي.

وحسب ” إيران إنترناشيونال”، فقد تم تنظيم تجمعات احتجاجية مع شعارات مناهضة للنظام الإيراني في عدة مدن بما في ذلك العاصمة.

حرق صورة خميني وعلي خامنئى

وأحرق المتظاهرون صورة خميني وعلي خامنئيى، حيث تجمع المحتجون وإشعال النيران في مدن مثل تبريز وزنجان وبيرانشهر وسنندج وشهرري، وفي زنجان أضرم محتجون النار في النصب التذكاري لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس.

متظاهرون محتجزون في سجن طهران بهذه التهمة 

فيما كشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن العديد من معتقلي الانتفاضة في سجن طهران يواجهون مصيرًا مجهولًا، مؤكدة أن عدد منهم أصيبوا بجروح بسبب التعذيب والضرب أثناء احتجازهم، ورغم حاجتهم للعلاج الطبي، فقد حرموا من حقهم في العلاج، ما لا يقل عن 15 من المحتجزين في سجن طهران تهمة “محاربة الله”.

بلدية طهران تستخدم الأطفال

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المدير العام للخدمات المدينية في بلدية طهران، حسين نظري، أن المعلومات التي تفيد باستخدام البلدية للعمال الأطفال، وأنه لا يستطيع إنكار ذلك الأمر الذي وصفه نشطاء بـ”المخزي”.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران النظام الإيراني حرق صور خميني زنجان طهران قاسم سليماني

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