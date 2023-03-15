أشبه بالبشر.. الكشف عن نسخة أكثر تطورًا من “تشات جي بي تي”

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “أوبن ايْ آي”، نسخة جديدة من “تشات جي بي تي” يشبه أداؤها أداء البشر في بعض المهام.

وبعد أن أطلقت في نهاية نوفمبر بنجاح كبير واجهة “تشات جي بي تي” القادرة على إنشاء مختلف أنواع النصوص، كشفت الشركة الناشئة أمس، عن نسخة “جي بي تي 4” الجديدة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير.

اقرأ أيضًا:

من حل الواجبات إلى أبحاث الترقي.. لماذا علينا أن نخشى “شات جي بي تي”؟

اجتياز اختبارات كلية الحقوق

ووصفت الشركة، في بيان، نسخة “جي بي تي 4” بأنها “نموذج رائع للوسائط المتعددة أقل مهارة من البشر في العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، ولكنها جيدة مثل البشر في أداء العديد من المهام المهنية والأكاديمية”.

وذكرت أنه يمكنه، على سبيل المثال، اجتياز الامتحان، ليصبح محاميًا بدرجة جيدة مثل أعلى 10 في المئة من الناجحين، مشيرة إلى أن النسخة السابقة كانت في مستوى أدنى من ذلك.

اقرأ أيضًا:

قريبا.. روبوت “شات جي بي تي” يقود سيارات “جنرال موتورز”

خوارزمية تشات جي بي تي

وتثير خوارزمية “تشات جي بي تي” الكثير من الحماسة والجدل أيضًا؛ لأن الوصول إليها مجاني ويستخدمها الملايين حول العالم لكتابة مقالات أو سطور من الشيفرة البرمجية أو الإعلانات، أو حتى ببساطة لاختبار قدراته، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وعلى عكس الإصدارات السابقة، يمكن لنسخة “جي بي تي 4” معالجة النص والصور كذلك، ومع ذلك فإنها حاليًا تولّد النصوص فقط. وستكون متاحة على “جي بي تي” لكن من دون إمكانية تزويدها بالصور في الوقت الحالي.