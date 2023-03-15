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صباح اليوم.. جريان السيول بوادي رنيه في مكة وشلالات بحوطة بني تميم
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صباح اليوم.. جريان السيول بوادي رنيه في مكة وشلالات بحوطة بني تميم

صباح اليوم.. جريان السيول بوادي رنيه في مكة وشلالات بحوطة بني تميم

صباح اليوم.. جريان السيول بوادي رنيه في مكة وشلالات بحوطة بني تميم
٠٩:٠٧:١٢ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط تحذيرات الأرصاد، جرت، صباح اليوم، السيول نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على وادي رنيه بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بوادي رينيه بمكة، مع تدفق الشلالات بحوطة بني تميم في الرياض.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

 وأوضح أن الحالة المتوقعة يصاحبها زخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، وأنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ضرورة اتباع هذه التعليمات وقت حدوث السيول

كما أصدر المركز تحذيرًا من مخاطر اقتحام السيول، مؤكدًا أن اقتحام السيول يعرض حياة الكثيرين للمخاطر، مؤكدًا أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة من هطول أمطار فإنه يوجه ببعض الإرشادات والتعليمات أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق، وهي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

2 – عند حدوث الصواعق ابتعد عن المناطق المكشوفة ولا تستخدم الجوال.

3 – ضرورة البقاء في المنزل حفاظًا على سلامة الجميع ومتابعة الأحوال الجوية.

4 – ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة.

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