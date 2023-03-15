خطوات القيام بالواجبات المدرسية عبر منصة “مدرستي”

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استطاعت “منصة مدرستي” أن تخلق للطلاب أجواءً مماثلة لتلك التي يعيشونها في مدارسهم، وذلك من خلال دمج طرق التدريس الحديثة فيها، لمساعدتهم على الاستيعاب والفهم والتحصيل.

تتيح المنصة التعليمية، الدراسة عن بعد، في محاولة للتعابيش مع الواقع الذي فرضته جائحة كوفيد – 19، وما ترتب عليها من تداعيات، فضلاً عن الظروف الطارئة التي تستدعي عدم الانتظام في المدرسة، كما هو حاصل حاليًا بسبب الأمطار التي تشهدها المملكة لليوم الثالث على التوالي.

ويستفيد من المنصة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي، كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.

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خطوات الدخول إلى المنصة

ويمكن للطالب تسجيل الدخول بالخطوات التالية:

-قم بتسجيل الدخول إلى موقع النظام الأساسي لـ مدرستي.

-أدخل كلمة المرو. انقر فوق أيقونة Go Lessons.

-قم بتسجيل الدخول لإكمال المهام.

-قم بتحميل المهام إلى النظام الأساس لـ مدرستي حتى يتمكن المعلمون من تصحيح الواجبات والامتحانات.

-انقر فوق “إكمال التسجيل والخروج”.

منصة واجباتي المنزلية

يمكن القيام بالواجب المنزلي لمنصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية:

-قم بزيارة موقع العودة إلى المدرسة.

-انقر فوق “إدخال جديد” في الجزء العلوي من الشاشة.

-أدخل المعلومات المطلوبة، ثم انقر فوق “تأكيد”.

-تحقق من رقم هاتفك ثم تابع للحصول على بيانات النظام الأساسي.

-احتفظ باسم المستخدم القديم وكلمة المرور.

-انتقل إلى منصة “مدرستي” مباشرة.

-انقر لتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

-أدخل اسم المستخدم السابق، ثم انقر فوق “التالي”.

-أدخل كلمة المرور الخاصة بك ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

-انتظر حتى يتم تحميل الصفحة الرئيسية للطالب.

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الدخول إلى منصة مدرستي

ويتم الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية:

-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

-الدخول إلى منصة مدرستي (اصغط هنا)

-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.

-الدخول إلى الفصول الافتراضية.

-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.

-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.

-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.

ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:

– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا.

– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.

-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.

– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.

-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.

-اكتب اسم المستخدم البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.

-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.

-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.

-أدخل كلمة مرور جديدة.

-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.

-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.