خطوة بخطوة.. طريقة الحصول على الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

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كشفت وزارة الموارد البشرية عن طريقة الحصول على الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة الذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهري.

ويمكن الحصول على الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوات

تقديم طلب الخدمة يتم من خلال البوابة الإلكترونية:

1- اختر خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات.

2- تعبئة البيانات المطلوبة (الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي و الموافقة على الإقرار و التعهد) ثم تقديم الطلب.

3- سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية.

4- يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة “طلباتي”.

شروط يجب توافرها

وحددت الوزارة العديد من الشروط التي يجب توافرها أولا قبل الموافقة على الخدمة ومنها ما يلي:

1- أن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.

2- أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

3- ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.

4-‘ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.

5- أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة إقامة دائمة.

6-ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.

7- ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 60 سنة.

8- أن يكون سعوديًا أو من القبائل النازحة ولديه هوية سارية.

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