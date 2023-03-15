شاهد.. ماذا فعلت السيول بقطيع من الإبل في المخواة بالباحة؟

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وحالة من عدم الاستقرار، جرت السيول المتدفقة بمناطق جنوب المملكة، وملأت الأودية والشعاب والطرقات في الباحة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول التي جرت كالأنهار وجرفت معها قطيعًا من الإبل، والتي ظهرت وهي غارقة حتى الرقاب في مياه السيول والأمطار ولا تستطيع الحركة.

أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة

وهطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب.

تغيرات جوية هذه الأيام وانعدام للرؤية

فيما نبَّهَت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام ،وانعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف بمدينة الباحة وعدد من المحافظات.

جامعة الباحة تُعلّق الدراسة الحضورية

أعلنت جامعة الباحة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، بكلية العلوم والأدب ببلجرشي “الأقسام الأدبية”.

مشيرة إلى أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان

ونبّة المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة وجازان وعسير مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ8 مساءً.

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