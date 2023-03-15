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تقلبات حادة في سوق النفط اليوم لهذا السبب

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تقلبات حادة في سوق النفط اليوم لهذا السبب

تقلبات حادة في سوق النفط اليوم لهذا السبب

تقلبات حادة في سوق النفط اليوم لهذا السبب
٠٨:٤٣:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4%، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

ويعد هذا  الإغلاق هو الأدنى منذ التاسع من ديسمبر وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولار أو 4.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 77.45 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.47 دولار أو 4.6 في المئة إلى 71.33 دولار عند التسوية.

أسعار النفط تعاني من الضغوط 

وتعاني أسعار النفط الخام ضغوطًا هبوطية حادة منذ الإعلان عن انهيار بنك “سيليكون فالي” الأمريكي ولكن هذه الضغوط تلقى بعض المقاومة من انتعاش الطلب الصيني ما يدعم استمرار حالة تقلبات الأسعار المتلاحقة.

ومن بين أسباب التقلبات في سوق النفط أيضًا، هروب التجار من المخاطر ومحاولة الإدارة الأمريكية السيطرة على تداعيات انهيار أكبر بنك أمريكي منذ عام 2008 على الاقتصاد العالمي.

في سياق متصل، قال محللون نفطيون إن التجار يراقبون من كثب الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من أجل رفع سعر الفائدة بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل القرار إلى الأسبوع المقبل بسبب الاضطرابات المالية الحادة الراهنة.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط برنت خام برنت سوق النفط

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