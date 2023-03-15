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احذر أن تكون من بين ضحاياه.. ماذا تعرف عن الفساد المعلوماتي؟

احذر أن تكون من بين ضحاياه.. ماذا تعرف عن الفساد المعلوماتي؟

احذر أن تكون من بين ضحاياه.. ماذا تعرف عن الفساد المعلوماتي؟
٠٨:٣٣:٢٦ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

الفساد العلمي والمعلوماتي، هو أحد أشكال الفساد التي طرأت بشكل خاص مع تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وهو ما يفرض واقعًا جديدًا يتطلب مقاومته.

ويقول الكاتب محمد الأحيدب في صحيفة “الرياض”، إنه “مع سهولة الوصول للناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر والفيسبوك والتيك توك والواتساب والسناب) برز التدليس في المؤهلات والخبرات والتخصصات والمعلومات ونشر أخبار الحصول على الجوائز والتقديرات والمميزات غير المؤكدة أو غير الصادرة من جهات رسمية موثوقة أو تقديرات مدفوعة الثمن لجهات تجارية مزيفة..”.

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تزوير المؤهلات والخبرات والسير الذاتية

وحذر من أن هناك من قد يقوم بتعزيز هذا النوع من التزوير “ففي مجال المؤهلات والخبرات والسير الذاتية ونيل الجوائز العلمية الأمر خطير جدًا، ففيه تزكية لغير مستحق، وتأهيل لغير مؤهل، وخداع للمؤسسات والشركات ينعكس على الأداء والإنتاج وغبن، للمؤهل الحقيقي المستحق، ناهيك عن أنه كذب وافتراء لا يليق بنا وبما نشهده من تطور”.

أما في مجال المعلومات، فقال إن “الأمر أخطر بكثير، فنشر المعلومة غير الصحيحة ولا الثابتة والترويج لها يخدع المتلقي ويغرر به ويضر بصحته إن كانت المعلومة صحية وبنفسيته إن كانت نفسية وبأسرته إن كانت أسرية وبالمجتمع اجمع إن كانت معلومة اجتماعية”.

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البحث عن الشهرة والانتشار

ولاحظ الأحيدب أنه “وقد كثر من ينهجون هذا النهج بحثًا عن الشهرة والانتشار ومنهم للأسف أطباء قلب وجراحة وأطباء نفس وصيادلة وأساتذة جامعات وباحثين”.

لذا فإنه يقترح وضع حد لهذا التزييف والتدليس بمعاملته كـ “جريمة معلوماتية”، على أن يتحمل من يروج لمعلومة دون سند علمي محكم أو يدعي تأهيلا وتميزا غير صحيح ولا موثق من جهة معتمدة مسؤولية ما صدر منه أو ما روّج له.

الكلمات الدلالية:
الفساد المعلوماتي المؤهلات والخبرات والسير الذاتية ونيل الجوائز جريمة معلوماتية صحيفة الرياض محمد الأحيدب وسائل التواصل الاجتماعي

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