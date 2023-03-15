بالفيديو.. “الخثلان” يوضح حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.

وأوضح في رسالة نشرها على حسابه في “تويتر”، أنه لا يجوز أن تُقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطًا لرمضان.

يجوز صوم يوم أو يومين قبل رمضان في هذه الحالة

وأضاف أن ما وافق الصوم عاداته كأن يوافق يوم الاثنين أو الخميس آخر شعبان فيجوز هنا الصوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه”.

شهر رمضان أهم مواسم الطاعات

وبين أنه من رحمة الله تعالى بعباده أن يوالي عليهم مواسم الطاعات، وأن الله عز وجل يرفع درجات عباده ويزيد في حسناتهم بتوالي مواسم الطاعات عليهم، ومن ذلك شهر رمضان أهم مواسم الطاعات، وهكذا تتوالى مواسم التجارة مع الله بالأعمال الصالحة.

كيف يستعد المسلم لمواسم الطاعات؟

وأضاف أن المسلم يستعد لمواسم الطاعات، بأن يخطط لاغتنام هذه المواسم الفاضلة وهو ما يسميه السلف الصالح بتخطيط “المشارطة” للنفس، حيث يرتب وقته ويشترط لنفسه على أن يستفيد من زمن هذه المواسم الفاضلة.

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