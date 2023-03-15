الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
هل تُوْقف فيزا المدرّس الخاص “الضمان” و”حساب المواطن”؟
“الشؤون الإسلامية” تكشف عدد الدول المستفيدة من برامجها المختلفة في رمضان
“مدني الدمام” يُخمد حريقًا في معرض سيارات بحي ضاحية الملك فهد
بيع 3 لوحات مرور بـ 8 ملايين ريال خلال مزاد إلكتروني
أكثر من 50 وظيفة شاغرة بالمركز الوطني للأرصاد.. الشروط وطريقة التقديم
خدمة اليوم.. 8 خطوات للحصول على استشارات لرواد الأعمال وأصحاب “نوافذ منشآت”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل تُوْقف فيزا المدرّس الخاص “الضمان” و”حساب المواطن”؟

هل تُوْقف فيزا المدرّس الخاص “الضمان” و”حساب المواطن”؟

هل تُوْقف فيزا المدرّس الخاص “الضمان” و”حساب المواطن”؟
٠٨:٠٢:٠٢ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”، إن تأشيرة المدرّس الخاص لا تؤدي إلى وقف الدعم للمستفيد من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كانت تأشيرة المدرّس الخاص لها تأثير على دعم الضمان الاجتماعي و”حساب المواطن”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر” بأنه “لايؤثر ذلك على دعم حساب المواطن، وفيما يخص استفسارك عن برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانك توجيه استفسارك إلى الجهة المختصة”.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من “حساب المواطن” للمسجلين في برنامج “حافز”

تعارض بين برنامج حافز وبرنامج حساب المواطن

وردًا على تساؤل حول ما إذا كان هناك تعارض بين برنامج “حافز” وبرنامج “حساب المواطن”، أجابت “خدمة المستفيدين” بأنه “في حال وجود دخل للتابع من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم.. تعرف على مبالغ دعم الدفعة القادمة من حساب المواطن

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن.

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدفعة 64 من حساب المواطن السعودية اليوم الضمان برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال فيزا المدرّس الخاص

مواد ذات صلة

المزيد
الاحتلال يفرض إجراءات دخول وخروج جديدة على رام الله

الاحتلال يفرض إجراءات دخول وخروج جديدة على رام الله

١٢:١٨ م، الأثنين، ٠١ فبراير ٢٠١٦
“التجارة” تكشف مستودعاً يُزَوِّر بلد المنشأ لكيابل كهربائية (صور)

“التجارة” تكشف مستودعاً يُزَوِّر بلد المنشأ لكيابل كهربائية (صور)

١٠:٠٥ م، السبت، ٢١ فبراير ٢٠١٥
على خطا أوكرانيا.. جورجيا تتقدم بطلب عضوية للاتحاد الأوروبي

على خطا أوكرانيا.. جورجيا تتقدم بطلب عضوية للاتحاد الأوروبي

٠٧:٤٨ م، الخميس، ٠٣ مارس ٢٠٢٢
سيارة مسرعة تتحول إلى خردة وتقتل رجلاً (فيديو)

سيارة مسرعة تتحول إلى خردة وتقتل رجلاً (فيديو)

٠١:٣١ ص، الجمعة، ٠٤ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *