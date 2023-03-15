هل تُوْقف فيزا المدرّس الخاص “الضمان” و”حساب المواطن”؟

تواصل – فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”، إن تأشيرة المدرّس الخاص لا تؤدي إلى وقف الدعم للمستفيد من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كانت تأشيرة المدرّس الخاص لها تأثير على دعم الضمان الاجتماعي و”حساب المواطن”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر” بأنه “لايؤثر ذلك على دعم حساب المواطن، وفيما يخص استفسارك عن برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانك توجيه استفسارك إلى الجهة المختصة”.

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تعارض بين برنامج حافز وبرنامج حساب المواطن

وردًا على تساؤل حول ما إذا كان هناك تعارض بين برنامج “حافز” وبرنامج “حساب المواطن”، أجابت “خدمة المستفيدين” بأنه “في حال وجود دخل للتابع من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن.

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.