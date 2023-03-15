“الشؤون الإسلامية” تكشف عدد الدول المستفيدة من برامجها المختلفة في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن تنظيم مجموعة من البرامج والأنشطة خارج المملكة خلال رمضان القادم، في نحو 100 دولة حول العالم.

وأوضحت الوزارة أن تلك الفعاليات سيتم تنظيمها عبر الملحقيات الدينية ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة، بالتعاون مع سفارات المملكة.

تنفيذ برنامجين مهمين

وتتضمن البرامج المنفذة هذا العام ما يلي:

1- برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين في 40 دولة.

2- برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، حيث تم تخصيص 500 طن سيتم توزيعها على 60 دولة.

من جهته، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن هذه البرامج تجسد رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم خلال شهر رمضان.

وأضاف: كما تؤكد اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما يلامس حاجات المسلمين، ويعينهم على أداء فريضة الصوم، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

في وقت سابق، أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توجيها لخطباء الجوامع بعموم المملكة.

تعبير الرؤى بغير علم

ووجه في خطابه لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 18 شعبان 1444هـ، عن بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالرؤى، والتحذير ممن يدعي تعبير الرؤى على غير علم، فيعبث بالدين والدنيا.

وتضمن التوجيه التأكيد على

– تضمين الخطبة بيان أنواع الرؤى.

– الواجب على من رأى في منامه رؤيا.

– التحذير من الخوض في تعبير الرؤى لمن لا يحسن ذلك.

– يعتبر ذلك من الفتوى بغير علم.

– التوعية بمخالفات بعض معبري الرؤى، مع تزايد عدد منهم في وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذهم ذلك وسيلة للشهرة وكسب الأموال.

ويأتي هذا التوجيه بتخصيص خطبة الجمعة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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