بيع 3 لوحات مرور بـ 8 ملايين ريال خلال مزاد إلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

وجهت منصة “أبشر” تهنئتها للفائزين بأول لوحات من فئة حرف ورقم وحرفين ورقمين في مزاد اللوحات الإلكتروني.

3 لوحات بـ 8.2 مليون ريال

وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أمس الثلاثاء، أنه تم بيع 3 لوحات بقيمة تصل إلى 8.2 مليون ريال سعودي.

وبيعت لوحة بفئة “حرف ورقم” وهي “ط 1” بقيمة 4.1 مليون ريال.

وأخرى من الفئة نفسها وهي “ع 4” بقيمة 2.7 مليون ريال.

فيما تم بيع لوحة من فئة “حرفين ورقمين”، وهي “مم 22″، نظير مبلغ 1.47 مليون ريال.

اقرأ أيضًا:

اختر لوحتك المميزة.. “المرور”: بدء مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر

لوحات جديدة

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد نوهت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وكشفت “المرور” أنها بدأت لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

في 8 مناطق.. “إنفاذ” يقيم 12 مزادًا على أكثر من 100 عقار

آلية الدخول للمزاد

وفي وقت سابق، كشفت منصة “أبشر ” عن آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكترونية.

1- الدخول لمنصة أبشر

2- الضغط على أيقونة خدماتي

3- اختيار المرور

4- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

5- اختيار نوع لوحات المركبات

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.