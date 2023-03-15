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خدمة اليوم.. 8 خطوات للحصول على استشارات لرواد الأعمال وأصحاب “نوافذ منشآت”

خدمة اليوم.. 8 خطوات للحصول على استشارات لرواد الأعمال وأصحاب “نوافذ منشآت”

خدمة اليوم.. 8 خطوات للحصول على استشارات لرواد الأعمال وأصحاب “نوافذ منشآت”
٠٧:٢٧:٢٣ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، خطوات للحصول على استشارات لرواد الأعمال وأصحاب “نوافذ منشآت”.

الاستفادة من تجربة المرشدين في عدة قطاعات

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الخدمة تُمكن ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الاستفادة من تجربة المرشدين في عدة قطاعات.

وأضافت أن الإرشاد يكون مبنيًا على مشاركة الخبرات في تأسيس وإدارة وتطوير مشاريع في قطاعات معينة، بحيث يتاح للمستفيد التعرف على خيارات التحسين، وتجنب التحديات التي قد تواجهه في مشروعه.

خطوات الحصول على استشارات لرواد الأعمال

وأكدت أن ذلك يتم مع تقديم الاستشارات في مجالات الأعمال، والتي تقدم عن طريق نخبة من المستشارين المتخصصين وذوي الخبرات الواسعة في وظائف الأعمال المختلفة؛ لتوجيه رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر الاتصال المرئي والسمعي والكتابي، بالإضافة إلى مقرات مراكز دعم المنشآت عبر عدد من الخطوات والشروط:

الخطوات

1 – تفضل بتحميل تطبيق “نوافذ منشآت” من متجر التطبيقات على الأجهزة الذكية.

2 – سجل في تطبيق “نوافذ منشآت” عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ووافق على الشروط والأحكام.

3 – اختر النافذة المطلوبة: نافذة الاستشارات، أو الإرشاد، ثم اختر المجال أو القطاع.

4 – استعرض قائمة المستشارين أو المرشدين في المجال المحدد.

5 – احجز موعداً مع المستشار أو المرشد المناسب من القائمة.

6 – إملأ البيانات المطلوبة، وأكّد الموعد.

7 – احضر الجلسة في الوقت المحدد عن طريق التطبيق.

8 – قيّم الجلسة بعد الانتهاء.

المتطلبات

1 – التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

2 – الموافقة على الشروط والأحكام.

3 – المزيد في دليل الاستخدام.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “8003018888”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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