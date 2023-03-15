الفواكه والخضراوات قد تقي من سرطان البروستاتا

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أثبتت البحوث العلمية الجديدة أن “الرجال الذين يتناولون بشكل منتظم الفواكه والخضراوات الملونة بألوان قوس قزح، هم أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا”.

ووجد الباحثون، من جامعة جنوب أستراليا، أن الفواكه والخضراوات ذات الألوان المختلفة، غنية ببعض المغذيات الدقيقة المفيدة في الوقاية من سرطان البروستاتا، وكذلك تسريع الشفاء بين الرجال الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي لهذا المرض.

وتسلط نتائج دراستين نشرتا في مجلة «كانسرز»، كان آخرهما (الخميس)، الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي متوسطي أو آسيوي يتضمن هذه الأطعمة.

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الفواكه والخضراوات الغنية بالليكوبين

وتشمل الأطعمة الغنية بالليكوبين الطماطم، والبطيخ، والبابايا، والعنب، والخوخ، والبطيخ، والتوت البري، وتشمل الأطعمة الغنية بالسيلينيوم اللحوم البيضاء، والأسماك، والمحار، والبيض، والمكسرات.

ويقول المؤلف المشارك في الدراسة، بيرمال ديو، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجنوب أستراليا، بالتزامن مع نشر الدراسة، إن “تناول الأطعمة الغنية بالليكوبين والسيلينيوم بشكل طبيعي، أفضل من تناول المكملات الغذائية، حيث تكون الفوائد محدودة، وفقاً لدراسات سابقة”.

وأضاف: “توصيتنا هي اعتماد نظام غذائي متوسطي يستعين بمساعدة اختصاصي التغذية؛ لأن الناس يمتصون العناصر الغذائية بطرق مختلفة، اعتماداً على الطعام والجهاز الهضمي والنمط الجيني للشخص، وربما طبيعة المجتمع الميكروبي في أجسامهم (الميكروبيوم)”.

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سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً

ولا يزال سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً لدى الرجال، لكن النقص الغذائي المرتبط به لا يزال غير معروف إلى حد كبير، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة، كما يؤكد ديو.

وتم سابقاً ربط عوامل الخطر الأخرى، مثل العرق والتاريخ العائلي والعمر بسرطان البروستاتا، وهناك دليل قوي على أن زيادة الوزن وطول القامة يزيدان من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، والأنظمة الغذائية الغنية بمنتجات الألبان والقليلة من فيتامين (E) قد تزيد أيضاً من المخاطر، ولكن الدليل أقل وضوحاً.

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