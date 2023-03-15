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الخطوط السعودية تبرم اتفاق شراء 49 طائرة “بوينج” دريملاينر B787
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الخطوط السعودية تبرم اتفاق شراء 49 طائرة “بوينج” دريملاينر B787

الخطوط السعودية تبرم اتفاق شراء 49 طائرة “بوينج” دريملاينر B787

الخطوط السعودية تبرم اتفاق شراء 49 طائرة “بوينج” دريملاينر B787
٠٦:٤٥:٢٧ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أبرمت الخطوط السعودية، اتفاقية مع شركة بوينج الأمريكية، لزيادة أسطول الطائرات عريضة البدن، تتضمن 39 طائرة جديدة من طراز بوينغ (B787) دريملاينر مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، المهندس صالح الجاسر، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

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طائرات “B787” تقلل استخدام الوقود

وقام بالتوقيع كل من مدير عام المؤسسة العامة للخطوط السعودية المهندس إبراهيم العُمر، ونائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية في بوينج، براد مكمولين.

وتتضمن الاتفاقية حصول المملكة على فئتي طائرة دريملاينر من طراز «B787-9» و «B787-10»، والتي تتميز بتقليل استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة 25%، وفقًا لـ”عكاظ”

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تحقيق إستراتيجية الطيران

وأوضح المهندس الجاسر، أن الاتفاقية ستسهم في تمكين الخطوط السعودية من مواكبة النمو القوي الذي يشهده قطاع الطيران بالمملكة.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وإستراتيجية الطيران.

بدوره، بيّن المهندس إبراهيم العُمر، أن الاتفاقية مع «بوينج» جاءت بعد دراسة مستفيضة للمتطلبات التشغيلية.

وتابع أن الصفقة تضاف إلى ما سوف يتم استلامه من 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، ستان ديل، إن إضافة طائرات «B787» دريملاينر ستمكن المملكة من توسيع خدماتها لمسافات طويلة بمدى وقدرة وكفاءة متميزة.

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أسطول الطائرات في المملكة الانبعاثات الخطوط السعودية الوقود صالح الجاسر طائرة طائرة بوينج "B787" قطاع الطيران مطار وزير النقل

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