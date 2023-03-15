الخطوط السعودية تبرم اتفاق شراء 49 طائرة “بوينج” دريملاينر B787

تواصل – فريق التحرير:

أبرمت الخطوط السعودية، اتفاقية مع شركة بوينج الأمريكية، لزيادة أسطول الطائرات عريضة البدن، تتضمن 39 طائرة جديدة من طراز بوينغ (B787) دريملاينر مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، المهندس صالح الجاسر، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

اقرأ أيضًا:

لحظة توقيع اتفاقية “طيران الرياض” لطلب 72 طائرة بوينغ دريملاينر

طائرات “B787” تقلل استخدام الوقود

وقام بالتوقيع كل من مدير عام المؤسسة العامة للخطوط السعودية المهندس إبراهيم العُمر، ونائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية في بوينج، براد مكمولين.

وتتضمن الاتفاقية حصول المملكة على فئتي طائرة دريملاينر من طراز «B787-9» و «B787-10»، والتي تتميز بتقليل استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة 25%، وفقًا لـ”عكاظ”

اقرأ أيضًا:

بعد 9 أعوام من اختفائها.. أبرز السيناريوهات حول لغز الطائرة الماليزية المفقودة

تحقيق إستراتيجية الطيران

وأوضح المهندس الجاسر، أن الاتفاقية ستسهم في تمكين الخطوط السعودية من مواكبة النمو القوي الذي يشهده قطاع الطيران بالمملكة.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وإستراتيجية الطيران.

بدوره، بيّن المهندس إبراهيم العُمر، أن الاتفاقية مع «بوينج» جاءت بعد دراسة مستفيضة للمتطلبات التشغيلية.

وتابع أن الصفقة تضاف إلى ما سوف يتم استلامه من 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، ستان ديل، إن إضافة طائرات «B787» دريملاينر ستمكن المملكة من توسيع خدماتها لمسافات طويلة بمدى وقدرة وكفاءة متميزة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. سقوط طائرة إيرانية على متنها وزير الرياضة و14 مسؤولًا