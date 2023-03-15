الأمم المتحدة: المشاورات مستمرة حول تمديد اتفاقية الحبوب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأمم المتحدة استمرار المشاورات المتعلقة بتمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في رد مسؤولين بالأمم المتحدة على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي عقدوه بمدينة جنيف، الثلاثاء، برئاسة المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي.

وأوضحت المتحدثة باسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كاثرين هويسود أنهم سيبقون ملتزمين بالتصريح الذي صدر أمس الاثنين خلال اجتماع مسؤولي الأمم المتحدة مع الوفد الروسي بخصوص تمديد الاتفاقية.

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الحفاظ على الاتفاقية

وأكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركيه، أن الأمم المتحدة ستقوم بعمل كل شيء ممكن، من أجل ضمان الحفاظ على الاتفاقية.

وقال لاركيه: “ستبذل الأمم المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على سلامة الاتفاقية والمحافظة عليها، وتتواصل المشاورات على مختلف المستويات”.

وأضاف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الثلاثاء، إن بلاده تأمل أن يتم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بها أيضًا ضمن اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وتابع أن المباحثات متواصلة فيما يخص تمديد الاتفاقية التي تنتهي مدتها يوم 18 مارس الجاري.

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تمديد اتفاق الحبوب

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن موافقة روسيا تمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يومًا فقط “يتعارض مع الوثيقة الموقعة مع تركيا والأمم المتحدة”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن بلاده “توافق على تمديد آخر لمبادرة الحبوب لمدة 60 يومًا فقط”.

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