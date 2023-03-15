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انتبه قبل شرائها.. أسوأ 4 سيارات تفقد قيمتها بعد الشراء بـ3 سنوات (صور)
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انتبه قبل شرائها.. أسوأ 4 سيارات تفقد قيمتها بعد الشراء بـ3 سنوات (صور)

انتبه قبل شرائها.. أسوأ 4 سيارات تفقد قيمتها بعد الشراء بـ3 سنوات (صور)

انتبه قبل شرائها.. أسوأ 4 سيارات تفقد قيمتها بعد الشراء بـ3 سنوات (صور)
٠٥:٥٣:٢١ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعتمد مشترو السيارات على العديد من العوامل المهمة قبل الشراء، ومنها مدى ملاءمتها لحاجاته، ومدى كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى الاعتمادية والتصميم والسعر.

ولكن قلما يفكر المشتري في التقادم الذي يمثل ما تفقده السيارة من قيمتها مع الاستعمال.

ووفقًا لمؤسسة «وات كار»، فإن أكبر الخسائر التي يتحملها المشتري مع مرور الزمن هي تراجع قيمة السيارة بالتقادم. ويفوق التقادم أحياناً تكلفة عدم كفاءة استهلاك الوقود أو حتى تكاليف إصلاح السيارة.

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أسوأ 4 سيارات

وهذه أسوأ 4 سيارات من حيث فقدان القيمة بالتقادم:

بيجو 308

وهي تفقد نسبة 78.1 في المئة من قيمتها بعد 3 سنوات. وعلى الرغم من فخامة مقصورة السيارة، ووجود مساحة شحن جيدة، فإن ضيق المقاعد الخلفية والإنجاز الضعيف من المحرك كانا وراء هذا التقادم السريع.

بيجو 308 2011 | ArabGT

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فيات تيبو

ويبلغ فقدان القيمة بالتقادم بعد 3 سنوات في هذه السيارة 77.3 في المئة. ولم تنجح السيارة في منافسة سيارات مثل فورد فوكوس وكيا سيد بسبب ضعف إنجازها.

أسعار ومواصفات السيارة فيات تيبو 2022 في مصر

مازيراتي كواتروبورتي

وتبلغ نسبة فقدان القيمة بالتقادم فيها نحو 76.4 في المئة بعد 3 سنوات. وأسوء فئات هذه السيارة هي الفئة الديزل التي لا توفر جلسة أو قيادة فاخرة.

أسعار مازيراتي كواتروبورتي جديدة في مصر - صور ومواصفات

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فيات 500 سي

وتفقد السيارة 74 في المئة من قيمتها بعد 3 سنوات لأسباب متعددة، منها وجود كثير منها مطروح للبيع، وعدم تطور تصميم السيارة منذ وصولها إلى الأسواق في عام 2007.

تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «فيات 500» موديل 2021 (صور) - جريدة المال

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