إذا كنت معتادًا على القهوة.. كيف تتغلب على قلة شربها في رمضان؟

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تكثر معاناة الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك، من عدم حصول أجسامهم على الجرعة المعتادة من الكافيين صباحًا، مما يؤدي إلى تقلب المزاج والصداع وضعف التركيز والعصبية.

وينصح العديد من الأطباء محبي القهوة بالتدرب على تقليل الكمية المستهلكة منها يوميًا قبل رمضان بعدة أيام، أو استبدالها بمشروب يحتوي على نسبة أقل من الكافيين.

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الشاي الأخضر بديل القهوة

ويعد الشاي الأخضر من أبرز المشروبات التي تحتوي على الكافيين بجرعة أقل من القهوة، فهل يمكن الاعتماد عليه قبل حلول الشهر الكريم، لتجنب أعراض انسحاب الكافيين أثناء الصيام؟ وفقًا لموقع “Healthline”.

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نسبة الكافيين في الشاي الأخضر والقهوة

يحتوي كوب متوسط من القهوة على 80 – 100 ملليجرامًا من الكافيين، بينما الشاي الأخضر يوفر للجسم ما بين 40 و50 ملليجرامًا عند استهلاكه بنفس الكمية.

وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يكفي لـ:

– إمداد الجسم بالطاقة.

– الشعور باليقظة.

– تعزيز وظائف المخ.

– تحسين المزاج.

– تقوية الجهاز المناعي.

– رفع معدل الأيض بالجسم.

– خفض الكوليسترول الضار في الدم.

– تعزيز حاسة الإبصار.

– الحد من الإصابة بتسوس الأسنان.

وعليه، يسهم الاعتماد على الشاي الأخضر بدلًا من القهوة قبل رمضان في الاعتياد على قلة الكافيين في الجسم أثناء الصيام، ومن ثم انخفاض حدة أعراض انسحابه.

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نصائح لتجنب أعراض انسحاب الكافيين في رمضان

– تناول القهوة منزوعة الكافيين قبل رمضان.

– تقليل كمية القهوة بشكل تدريجي قبل رمضان.

– تناول القهوة جيدة التحميص، لاحتوائها على كافيين أقل.

– تناول فنجان صغير من القهوة بدلًا من الأكواب الكبيرة، لتقليل كمية الكافيين التي يحصل عليها الجسم.