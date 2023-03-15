بعد إسقاط روسيا لها.. 15 معلومة جديدة لا تعرفها عن مسيرة إم كيو 9 الأمريكية

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كشفت التقارير الحديثة عن العديد من المعلومات عن المسيرة الأمريكية إم كيو 9 ريبير (MQ-9 Reaper)، التي تم إسقاطها بواسطة إحدى المقاتلات الروسية في البحر الأسود.

15 معلومة عن مسيرة إم كيو 9 الأمريكية

وتؤكد التقارير امتلاك المسيرة الأمريكية إم كيو 9 لمقومات تكنولوجية عالية ويمكنها القيام بأكثر من مهمة، ومن ذلك:

– يبلغ طول المسيرة إم كيو 9 الأمريكية نحو 11 مترًا، بعرض 20 مترًا مع الأجنحة.

– يبلغ وزنها وهي فارغة 2.2 طن.

– تصل سرعتها إلى 370 كم في الساعة.

– يمكنها الطيران لمسافة 1850 كم دون التزود بالوقود، أو لمدة تصل إلى أكثر من 30 ساعة.

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مسيرة إم كيو 9 متعددة المهام

– تصنّف الطائرة “إم كيو 9” بالطائرة المتعددة المهام، فهي قادرة على الرصد والمراقبة ومهاجمة أهداف على الأرض.

– مكن تسليح هذه المسيرات بصواريخ هيلفاير وكذلك بقنابل موجهة بالليزر.

– يمكنها أن تطير لأكثر من 1100 ميل على ارتفاعات تصل إلى 15 ألف متر (50 ألف قدم)، وفقًا لسلاح الجو الأمريكي.

– ولهذه الطائرة، المزودة بمعدات رصد بالليزر، قدرة على إطلاق 6 صواريخ وقنابل بدقة عالية.

– تمتلك نظام رادار ينقل البيانات لعدد من الطائرات أو المواقع على الأرض.

– يتكون الفريق الذي يتحكم بها على الأرض من شخصين وهما الطيار ومشغّل جهاز الاستشعار.

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مهمات إستراتيجية لـ مسيرة إم كيو 9

– تم استخدام الطائرة في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد، ولاحقًا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول.

– قبل الاصطدام، قامت الطائرتان الروسيتان عدة مرات بإلقاء الوقود على الطائرة أم كيو – 9 والتحليق أمامها “بطريقة متهورة وغير سليمة بيئيًا وغير مهنية”، وفقًا لـ”اسكاي نيوز”.

– بحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد الجيش إحدى مسيراته من ذات الطراز عندما جرى إسقاطها في 2019 فوق اليمن بصاروخ أرض-جو أطلقته مليشيا الحوثيين.

– أفادت تقارير إعلامية عن تحطم طائرة أم كيو – 9 في ليبيا عام 2022، بحسب وكالة “فرانس برس”.

-سقطت مسيرة من ذات الطراز خلال تدريب في رومانيا في وقت سابق من 2022.

وكانت قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا قد ذكرت، في بيان، أن طائرتين روسيتين من طراز سو-27 ”نفذتا اعتراضًا غير آمن وغير مهني” لطائرة أمريكية بدون طيار طراز أم كيو-9 كانت تعمل داخل المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

إحدى المقاتلتين الروسيتين “صدمت مروحة الطائرة أم كيو -9، ما جعل القوات الأمريكية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية”.

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