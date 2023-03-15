تساقط للبرد وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى العاشرة صباحًا

تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة.

سيول وبرد:

وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقطاً للبرد وارتفاعا في الأمواج وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي العلا وينبع ومركز الرايس.

وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

كما هطلت أمس أمطار خفيفة على محافظة ضباء ومراكزها بمنطقة تبوك، كما هطلت أمطار متوسطة على مركزى السرو، والظلفة وضواحيهما. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

تعليق الدراسة

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة التعليم بينبع تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتعليمات الدفاع المدني، وحرصاً منها على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التعليمة التابعة لها ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تحذيرًا من مخاطر اقتحام السيول، مؤكدًا أن اقتحام السيول يعرض حياة الكثيرين للمخاطر.

ضرورة اتباع هذه التعليمات وقت حدوث السيول

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة من هطول أمطار فإنه يوجه ببعض الإرشادات والتعليمات أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق، وهي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.