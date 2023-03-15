دولة خليجية تتخذ قرارًا جديدًا بشأن كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، أمس الثلاثاء، تخفيض قيمة مخالفات التدابير الاحترازية لجائحة كورونا (كوفيد-19) بنسبة 50% على قيمة كل مخالفة.

لمدة شهرين

وحسب “الإمارات اليوم”، أشارت النيابة إلى أن قرار التخفيض سيستمر لمدة شهرين، ويشمل جميع المخالفات التي ارتكبت في ظل الجائحة ولم تسدد.

ودعت نيابة الطوارئ إلى الاستفادة من قرار التخفيض والمسارعة بدفع قيمة المخالفات عبر المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية والقيادات الشرطية على مستوى الدولة.

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لائحة المخالفات

وتضمنت لائحة المخالفات التي بدأ العمل بها مطلع 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية التي فعلتها الدولة، للحد من انتشار «كوفيد-19»، جدولاً يضم 15 مخالفة، فيما شددت لائحة العقوبات المحدثة مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام، أو عدم مراعاة مسافات التباعد، بقيمة 3000 درهم عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام.

كما شملت عند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وأيضاً في وسائل النقل الخاص، ويستثنى من ذلك إذا كان يستقل المركبة قائدها فقط، وأفراد الأسرة الواحدة وعمال الخدمة المساعدة لديها، والأقارب حتى الدرجة الثانية.