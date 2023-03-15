وظائف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد أول ، تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات. الزميل الأول – تنظيم قطاع الكهرباء. زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء. زميل – الرقمنة والأمن السيبراني. مدير حلول الأعمال. المدير المالي. مدير اتصالات. معاون أول مشتريات. محلل – استشاري. معاون – استشاري. الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي. والمزيد …

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