وظائف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد أول ، تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات.
- الزميل الأول – تنظيم قطاع الكهرباء.
- زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء.
- زميل – الرقمنة والأمن السيبراني.
- مدير حلول الأعمال.
- المدير المالي.
- مدير اتصالات.
- معاون أول مشتريات.
- محلل – استشاري.
- معاون – استشاري.
- الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.
- والمزيد …
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عن المركز:
- مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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