العثور على كرات حديدية غريبة في الربع الخالي.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

عثر عدد من الشبان في البر، على كرات حديدية غريبة في صحراء الربع الخالي أثناء رحلة برية.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، لحظة العثور على أسطوانات حديدية في صحراء الربع الخالي.

كرات حديدية في الربع الخالي

وتساءل مصور المقطع عن ماهية هذه الاسطوانات بعد العثور عليها، كما أبدى تعجبه بشأن وجودها في الصحراء والهدف منها.

وكما ظهر في المقطع، قام أحد الشبان برفع إحداها فيما حذره موثق الفيديو منها، معتقدا أنها قنبلة، فقام الطفل برميها على الأرض سريعاً.

تعليق عدد من المغردين

وعلق مغرد على المقطع بقوله: “إن هذه الكرات الحديدية عبارة عن اسطوانات كانت تستخدم قبل السبعينات، كإشارة تحذير للطريق السريع أو السكك الحديدية في الليل، وكانت تملأ بالكيروسين، ويخرج منها اللهب ليضيء ليلا لتنبيه سالكي الطريق.

بينما قال آخر، إنها عبارة عن ، مشاعل قديمة، كانت تستعمل من قبل الجنود لإنارة المواقع والممرات، والآن أصبحت تباع كنوع من الزينة بعد صبغها وتزيينها، ويتم بيعها في الأسواق كشيء من التراث القديم.

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