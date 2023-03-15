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بلومبرج: تيك توك لم يعد صينيًا
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بلومبرج: تيك توك لم يعد صينيًا

بلومبرج: تيك توك لم يعد صينيًا

بلومبرج: تيك توك لم يعد صينيًا
٠٣:٠٧:٢٦ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، أن تطبيق تيك توك يدرس الانفصال عن شركة بايت دانس الصينية.

ونقلت عن مصادر : “إن انفصال تيك توك عن الشركة الصينية لتبديد المخاوف حول المخاطر الأمني”.

الحكومة الصينية

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة عن مصادر أن الحكومة الصينية يجب أن توافق أولا على انفصال تيك توك عن بايت دانس، حسب “العربية”.

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مخاوف أمنية

وأصبحت الحكومات الغربية أكثر قلقا بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق تيك توك، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم “بايت دانس ليمتد”.

وحظر الكونجرس الأمريكي تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظيفها بإلغائه من أجهزتهم بحلول 15 مارس الجاري، حسب “الاقتصادية”.

وفي وقت سابق، كشفت بريطانيا، عن عزمها حظر تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وتداول البيانات على منصة الفيديوهات الشهيرة.

وقبلها، قررت حكومة بلجيكا، حظر استخدام تطبيق تيك توك لكافة موظفيها، ولا سيما على الهواتف التي تحمل بيانات ومعلومات حكومية.

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