الدراسة عن بُعد.. 5 إجراءات من أولياء الأمور لمساعدة الأبناء في منصة مدرستي

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مع استمرار الدراسة عن بعد في العديد من المناطق على مستوى المملكة بسبب التقلبات الجوية، واستمرار هطول الأمطار، يلجأ الطلاب والطالبات للدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

الدراسة عن بعد

وقررت العديد من الإدارات التعليمية على مستوى المملكة تحويل الدراسة عن بعد اليوم، وتعليق الحضور كإجراء احترازي لحماية الطلاب والطلاب والهيئة التعليمية والإدارية خاصة بعد ورود تنبيهات من الأرصاد.

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ويواصل الطلاب والطالبات الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، والتي يمكن لأولياء الأمور تقديم الدعم والمساندة لأبنائهم عبر المنصة.

الدراسة عبر منصة مدرستي

ويمكن لأولياء الأمور مساعدة الطلاب في منصة مدرستي من خلال الإجراءات التالية:

• تجهيز الطلاب بالأدوات اللازمة للتعلم الإلكتروني.

• توفير جهاز حاسب آلي/ جهاز ذكي، واتصال جيد بالإنترنت.

• الدخول على منصة مدرستي والتعرف عليها باستخدام حساب ولي الأمر في نظام نور.

• التدرب على منصة مدرستي من خلال منصة العودة إلى المدارس، من هنا.

• الاطلاع على أدلة استخدام منصة مدرستي والتحقق من فهم أدواتها لمساعدة الأبناء في أداء مهامهم التعليمية.

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