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احتجاز 6 أشخاص في مركباتهم بالأفلاج.. وتحذير لمستخدمي الطرق

احتجاز 6 أشخاص في مركباتهم بالأفلاج.. وتحذير لمستخدمي الطرق

احتجاز 6 أشخاص في مركباتهم بالأفلاج.. وتحذير لمستخدمي الطرق
٠٢:٣٥:٣٩ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني بالأفلاج، مساء أمس الثلاثاء، من إنقاذ 6 أشخاص، احتجزوا في سيل داخل مركباتهم على طريق الرياض، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.

صور الشاحنات

وأظهرت صور، شاركها الحساب الرسمي للداع المدني، عبر موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، شاحنات كبيرة، عالقة في مياه السيل، قبل تدخل فرق الدفاع المدني وإنهاء الأزمة.

تحذيرات أمن الطرق

وفي الوقت نفسه، حذر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة عبر “تويتر”، مستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلًّ من(أبو عريش-أحد المسارحة-الطوال،صامطة،صبيا)، وأيضا بمنطقة عسير في كلٍّ من (أبها، أحد رفيدة،الحرجة، الربوعة ،خميس مشيط ،ظهران الجنوب ، سراة عبيده)
ونوه “أمن الطرق” بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية ،لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أمن الطرق احتجاز أشخاص الأمطار الدفاع المدني حالة الطقس سيل طريق الرياض

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