لسبب غريب.. شاب هندي يتراجع عن إتمام زواجه

تواصل – فريق التحرير:

قرر شاب هندي التراجع عن إتمام زواجه على فتاة خطبها، لسبب غريب، وهو حصولها على درجات متدنية في الاختبارات النهائية.

صدمة العروس

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن العريس الهندي قرر إلغاء حفل زفافه، لأن العروس أخذت درجات ضعيفة في الاختبارات النهائية، بينما هو كان يعتقد أنها من المتفوقات.

وحسب “إياد الحمود” قرر الشاب، وعائلته قطع العلاقات بالكامل مع عائلتها، وأعادوا لها المهر الذي دفعته للزواج، وأخبرها العريس بأن درجاتك ضعيفة وفوق ذلك كان مهري قليل، فأصيبت العروس بصدمة.

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طاووس مطلي بالذهب

وفي وقت سابق، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل زفاف بالهند، ولكنه أثار غضبا شعبيا واسعا بسبب مظاهر البذخ والترف، رغم ما يعانيه أغلب الشعب الهندي من الظروف المتدنية.

وتفاعل رواد “تويتر”، مع مقطع فيديو من أحد الأعراس، حيث تواجد ضيوف يجلسون للعشاء كل واحد منهم أمامه صحن ضخم على شكل طاووس مطلي بالذهب ويقوم الموظفون بتقديم المأكولات المتنوعة لهم.

وسبب المقطع غضبا كبيرا، عبر مواقع السوشيال ميديا، بسبب انتشار الجوع والفقر في البلاد.