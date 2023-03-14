شاهد.. قطيع من الإبل وسط الثلوج في نيوم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء نيوم في منطقة تبوك شمال المملكة، بالتزامن من تساقط الثلوج.

وأظهر المقطع قطيعاً من الإبل وسط الثلوج في نيوم، التي شهدت خلال الساعات الماضية تقلبات جوية وانخفاض في الحرارة وتساقط الثلوج.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان), يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل.

هطول أمطار غزيرة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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