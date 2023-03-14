سباق التسليح العالمي مستمر.. الصين تشغّل مدمرتين حربيتين

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تخوض دول العالم الكبرى، سباقا حثيثا، من أجل التسليح بأحدث الآلات والمعدات، وابتكار أسلحة عملية وطويلة المدى،وذات تأثير فعال.

مدمرتان جديدتان

ولتحقيق هذه المعادلة، تخوص الصين، مع الولايات المتحدة، وحتى تايوان، صراعا، من أجل السبق، واللحقاق بركب التقدم العسكري في الأسلحة الحديثة.

وكشف موقع “Naval News” المتابع لتطورات التسليح، أن الصين أنزلت إلى المياه مؤخرا مدمرتين حربيتين جديدتين من فئة Type-052DL المعدّلة، حسب “روسيا اليوم”.

سفن أخرى تنزل البحر

وجاء في منشور على الموقع: “في حوض بناء السفن الصيني في داليان أنزلت الصين إلى المياه مؤخرا سفينتين حربيتين جديدتين من فئة Type-052DL المعدّلة، والسفن التي أنزلت إلى المياه هي من السفن الخمس التي لوحظت في رصيف الحوض المذكور صيف 2022 أثناء تصنيعها، ويتوقع أن تنزل السفن الثلاث الاخرى إلى المياه خلال الأشهر القادمة”.

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وفي وقت قريب، كشفت تاوان، عن تصنيع أول طائرة مسيرة مفخخة، بهدف مواجهة التقدم الصيني، وأنها تعمل على تطوير جيل جديد من المسيرات، لشن هجمات بمسافات طويلة.