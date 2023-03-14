مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 11 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 23 شعبان 1444 هجرية، الموافق 15 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:30 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:19، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:23 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:12 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 23 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:14
المدينة – 5:13
الرياض – 4:45
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:30
المدينة – 12:31
الرياض – 12:03
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:30
المدينة – 6:31
الرياض – 6:03
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:00
المدينة – 8:01
الرياض – 7:33
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