دفن 14 شخصًا في انهيار جليدي بألمانيا

تواصل – فربق التحرير:

تسبب انهيار جليدي، وقع على جزء من سلسلة جبال الألب، في دولة النمسا، في دفن 14 متزلجا ألمانيا، كانوا ف محيط المنطقة.

تحرير 10 متزلجين

من جانبها، صرحت الشرطة النمساوية بأن المتزلجين الألمان جاءوا من مدينة ميونخ، ومن لينداو، في ولاية بافاريا، ومن فيرنيجيرود في ولاية ساكسونيا، ومن بين أماكن أخرى.

وبحسب وكالات، تمكن 10 متزلجين من تحرير أنفسهم من الثلوج، بينما دفن أربعة أشخاص بشكل كامل ولكن تم تحديد مكانهم سريعا وتحريرهم، ونقلهم للمستشفى للعلاج.

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مصرع 28 في التبت

لقي 28 شخصا حتفهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، إثر انهيار جليدي في مدينة نينغتشي في التبت.

وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ لمكان الحادث لانتشال الضحايا من تحت أكوام من الثلوج.

وكانت مجموعة من الأشخاص قد علقوا داخل نفق للسيارات، إثر وقوع انهيار جليدي، على امتداد الطريق بين قرية باي في مقاطعة مينلينغ، ومخرج نفق دوكسونغ لا، في مقاطعة ميدوغ، وفقا لوكالة “شنخوا الصينية”.

انهيار جليدي

وتمكنت طواقم الإنقاذ، من إخراج 53 شخصا، كانوا عالقين في النفق، بعد حفر ممر بطول 7.5 كم، ووفقا لوكالة Zakon.kz.

الجدير بالذكر أن جبل Doksong La يقع على ارتفاع 4500 متر تقريبا، ويتميز بشدة منحدراته، ووفقا لسلطات التبت، وقع الانهيار الجليدي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والرياح الشديدة.